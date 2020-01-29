كلية عسكرية قطرية تخرج 9 طيارين كويتيين

خرجت كلية محمد العطية الجوية في قطر، اليوم، تسعة ضباط كويتيين من الجيش الكويتي والحرس الوطني ضمن الدفعة السابعة للطلبة الضباط الطيارين والتخصصات المساندة التي تضم 97 خريجاً.

وقال الملحق العسكري الكويتي لدى قطر العقيد الركن ناصر الحجيلي لوكالة الانباء الكويتية على هامش حفل التخريج ان هناك ستة ضباط من الخريجين من الجيش الكويتي وثلاثة من الرئاسة العامة للحرس الوطني.

واضاف ان الخريجين الكويتيين اتموا متطلبات التخصص المطلوبة وحصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية التي تمنحها الكلية لخريجيها.

واشاد بالعلاقات القائمة بين الكويت وقطر في المجالات كافة وبخاصة في مجال التدريب والتطوير العسكري مؤكدا حرص القيادتين الحكيمتين والحكومتين الرشيدتين في البلدين على تعزيزه وتطويره.

واوضح الحجيلي ان التعاون بين البلدين يشمل جميع أنواع القوات المسلحة ومنها القوات الجوية ويهدف أيضا الى تبادل الخبرات وتعزيز الامكانيات العسكرية للبلدين الشقيقين.

ولفت الى حرص القيادات العسكرية في البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الصلة وتبادل الزيارات والاستفادة من التدريبات المشتركة فضلا عن التنسيق الثنائي في جميع الفعاليات العسكرية التي تقام في البلدين وعلى مستوى المنطقة.