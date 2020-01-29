سفيرنا بالسعودية يشيد بجهود أمين مجلس التعاون لتعزيز العلاقات الخليجية

اشاد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح بالجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون.

واكد السفير الشيخ علي الخالد خلال لقاء مع الدكتور الزياني بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون ان ما بذله الزياني من جهود صبت في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته الدبلوماسية المقبلة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.

وحضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة السفير حمد المري.