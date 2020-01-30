الخرينج: قطع التيار الكهربائي عن 83 عقاراً لمخالفتهم أنظمة البلدية

استمراراً للحملات الميدانية المكثفة التى تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ بناءا على تعليمات رئيس اللجنة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ومتابعة نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمارالعمار نفذت امس اللجنة جولة مكثفة شملت مداهمة الاسواق العشوائية وضبط الباعة الجائلين ، المخازن المخالفة ، سوق الحريم ، إزالة التعديات على أملاك الدولة وقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة والتى يترأسها مدير فرع بلدية محافظة بالتكليف سعد سالم الخرينج بتواجد ميداني لنائب رئيس الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء وعضو لجنة العزاب أحمد الشمري و قائد منطقة الجليب العقيد إبراهيم الدعي .

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية بالتكليف سعد الخرينج بأن الحملة التى نفذتها أمس الاجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة ممثله في إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق و إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية على فترات متفاوته بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وقيادة منطقة الجليب فضلا عن مباحث الهجرة وجهت ضربة مفاجئة للمخالفين تؤكد بأن اللجنة جادة في تطبيق القانون ولاتراجع عنه ، مؤكداً على أنه تم رصد العديد من المخالفات والمخالفين وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم على الفور.

وتابع الخرينج بأن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق داهم 3 أسواق عشوائية وتم خلالها مصادرة حمولة 4 لوريات من الملابس المستعملة فضلا عن مصادرة حمولة 5 لوريات من الخضار والفواكة وإتلافهم على الفور فضلا عن إزالة 80 حاجز من السلاسل الحديدية والاطارات المستعملة تستغل لحجز المواقف و إزالة منشآة مقامة على أملاك الدولة عقب انتهاء المدة القانونية للانذار، لافتاً إلى أنه تم تحرير 25 مخالفة متنوعة مابين نظافة عامة وإشغالات طرق وبائع جائلين.

وأضاف بانه تم رفع 20 سيارة مهملة وإرسالها لموقع الحجز إلى جانب ضبط 10 كراجات مخالفة بالساحات العامة وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فضلا عن رصد 10 مخازن تستغل لتخزين المواد الغذائية وتم مخاطبة الجهات المعنية للتعامل معهم وفقاً للاجراءات القانونية .

وأشار إلى أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام بقطع التيار الكهربائي عن 11 عقاراً مخالفا للانظمة البلدية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أغلق 15 محلاً إدارياً وحرر8 مخالفات لمحلات مخالفة.

وبين بأن فريق الضبطية القضائية قطع التيار الكهربائي عن 83 عقاراً مخالفاً بعد إستيفاء كافة الاجراءات القانونية بالبلدية، متطرقاً إلى أن قيادة منطقة جليب الشيوخ ومباحث الهجرة ضبطت 41 مخالفاً للاقامة وباعة جائلين وتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وذكر بأن الحملات مستمرة لرفع مستوي النظافة بالمنطقة لإزالة جميع المخالفات فضلاً عن الحملات اليوميه لرفع مستوي النظافة بمناطق المحافظة ، مؤكداً بأن مدير عام البلدية أصدر تعليماته بتشديد الرقابة وتطيبق لوائح وأنظمة البلدية بكل حزم دون تهاون

ودعا الخرينج أصحاب العقارات بإزالة جميع المخالفات تجنبا للمخالفة وقطع التيار الكهربائي ، مشدداً على جميع الاجهزة الرقابية بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين دون تهاون وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وصولا للابعاد الاداري.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين الى الاتصال على الخط الساخن «139» الذي يعمل على مدار الساعه أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.