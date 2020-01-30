«الأرصاد»: طقس بارد ليلاً.. مع فرصة لأمطار متفرقة

توقعت ادارة الارصاد الجوية اليوم ان يكون الطقس معتدلا نهارا وباردا ليلا مع استمرار الضباب على بعض المناطق في الساعات المتأخرة من الليل وفرصة لامطار خفيفة متفرقة.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالادارة لوكالة الانباء الكويتية ان البلاد تتاثر بامتداد مرتفع جوي مع استمرار فرص الضباب على بعض المناطق في اخر الليل وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات متقطعة خاصة مساء غد الجمعة حتى الساعات الاولى من صباح يوم السبت مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة.

واضاف ان الطقس نهار اليوم معتدل وتنخفض الرؤية الافقية على بعض المناطق بسبب الضباب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

واوضح ان الطقس مساء اليوم بارد مع انخفاض في الرؤية الافقية بسبب الضباب والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 07 و09 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

واشار الى ان الطقس المتوقع نهار الجمعة معتدل والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

ولفت الى ان الطقس مساء الجمعة بارد وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وفرصة لامطار خفيفة متفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 06 و09 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وافاد البلوشي ان الطقس المتوقع لنهار السبت معتدل وتقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 2 و5 اقدام.

وبين ان الطقس مساء السبت بارد والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 09 و11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.