«الجامعة» تستكمل استلام مباني كليتي «الآداب» و«التربية» في مدينة صباح السالم الجامعية

أعلن أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الإستلام الإبتدائي الجزئي لمبنيي الطلبة في حرم كلية الآداب و كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الإعتبار للملاحظات التى أثيرت من قبل أعضاء اللجنة.

وأوضح د. الرفاعي أنه باستلام جامعة الكويت للمباني الشمالية لكليتي الآداب والتربية تكون الجامعة قد اتمت استلام مرافق الكليتين في الحرم الجامعي الجديد في الشدادية، حيث كانت الجامعة قد استلمت في مايو ويونيو من عام 2019 الحرمين الجنوبيين لكل من الكليتين.

وكانت لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي لمبنيي الطلبة في كلية الآداب و كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية خلال اجتماع عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 بحضور رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي، قبل أن تنتقل اللجنة لزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية المشروع في الحرم الجامعي بمنطقة الشدادية.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة السيد على الأستاذ ومدير إدارة مشاريع المنطقة الأولى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد حسين الفلاح، والمستشار بوزارة الأشغال م. نبيل درويش حسن غلوم وممثل عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت م.نجوان الياسين ، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي.