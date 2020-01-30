بدء مغادرة القوة الأمنية المشاركة في تمرين «#أمن_الخليج_العربي2» إلى الإمارات

بدأت القوة الأمنية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية #أمن_الخليج_العربي2 المغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية الكويتية في التمرين بناءً على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في ختام الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عُقد في سلطنة عمان الشقيقة.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التعاون وتنسيق العمليات المشتركة بين الفرق والقوات المشاركة والتعامل مع الازمات والطوارئ بروح الفريق الواحد ، كما يساهم في تبادل الخبرات في مجالات الاعداد و التخطيط والتنفيذ المشترك.

والجدير بالذكر أن تمرين «أمن الخليج العربي 1» استضافتها مملكة البحرين الشقيقة في شهر أكتوبر 2016.

وكان في وداع القوه الكويتية مدير عام الادارة العامة لقوات الأمن الخاصة اللواء فيصل العيسى و رئيس اللجنة العليا بالتمرين المشترك لدولة الكويت مدير عام الادارة العامة للعمليات المركزية بالوكالة العقيد عبدالله العتيقي وعدداً من القيادات الامنية.