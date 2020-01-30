«الجمارك»: انطلاق مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية في النويصيب

شرعت الإدارة العامة للجمارك بتشغيل مشروع المراقبة الاشعاعية للمنافذ الجمركية وذلك في منفذ السالمي، ويهدف المشروع إلى حماية البلاد من خطر التداول غير المشروع للمواد الاشعاعية والنووية وبما يمكن المنافذ الجمركية من حظر تسريب هذه المواد الخطرة والاكتشاف المبكر لأي خطر إشعاعي والتأكد من خلو البضائع الواردة من تلك المكونات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة وكلاً حسب الأدوار انطلاقاً من كونه مشروعاً وطنياً، كما يأتي المشروع وضمن الخطوات التي وضعها استشاري المشروع، كما يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة للجمارك للعام 2019 – 2020.

من جهته، توجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بالشكر إلى خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية د. ثامر القرعان، على متابعة للمشروع الوطني وجميع الفرق المشرفة والعاملة في إدارة المشروع، مثمناً الجهود التي امتدت لأشهر لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخصص له، منوهاً إلى أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ البنود التعاقدية مع الشركة المستثمرة «جلوبال».