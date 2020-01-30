وكيل «الصحة»: وجود إصابة بـ «فيروس كورونا» في مستشفى العدان.. «إشاعة»

قام وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا ود. عبدالرحمن المطيري بجولة تفقدية في مستشفى العدان.

ونفى د. مصطفى رضا وجود إي إصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى العدان، مؤكداً أن ما يتم تداوله عن حالات الإصابة «إشاعة».

وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحافي اليوم أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت حتى هذه اللحظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح لـ ان الوزراة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء.

وبين السند أن جميع القطاعات في الوزارة في حالة ترصد وتأهب على مدار الساعة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الرسمية المعنية في الدولة.

وأكد التزام الوزارة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية لصون الأمن الصحي في البلاد وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.