سمو رئيس الوزراء يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بمركز «جابر الثقافي»

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء جرت اليوم مراسم رفع العلم بمركز جابر الأحمد الثقافي في ساحة العلم وانطلاق الاحتفالات الشعبية بالعيد الوطني وذكرى التحرير والذكرى الرابعة عشرة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

وبدأ الحفل بمراسم رفع العلم الوطني عقب ذلك فقرات أدبية وفنية وطنية قدمتها جهات حكومية وأهلية مختلفة.

وأعرب سموه في تصريح صحفي بعد الحفل عن خالص تهانيه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما بهذه المناسبات العزيزة مؤكدا ان هذه الاحتفالات تجسد تكاتف وتلاحم شعب الكويت والتفافه حول قيادته وتجديد العهد لقائد مسيرته وراعي نهضته.

ونوه سموه بما تحقق من إنجازات في عهد سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مضيفا أن رؤية سموه التنموية تمثل انطلاقة لمسيرة التقدم والتطور والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات والرخاء والازدهار للوطن والمواطنين.

وعبر سموه عن خالص تهانيه للمواطنين بهذه المناسبات السعيدة على قلوب الجميع مشيرا الى أن الاحتفال بالذكرى ال59 للاستقلال ومرور 29 عاما على التحرير تضيف صفحات ناصعة ومضيئة في تاريخ وطننا الغالي وتشكل ملحمة وطنية فريدة قادها أبناء الوطن الشرفاء وكل من يعيش على أرض الكويت.

واستذكر سموه بالتقدير التضحيات البطولية التي سطرها أبناء الكويت إبان الغزو الغاشم وصمودهم الكبير في الدفاع عن وطنهم مما كان له أبلغ الأثر في دحر العدوان وإعادة إعمار البلاد.

حضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وعدد من أصحاب الشيوخ والوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالاحد امباكي.