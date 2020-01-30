الكويتيون يحتفلون برفع راية البلاد في ساحة العلم بمركز «الشيخ جابر الثقافي»

احتفل الكويتيون اليوم الخميس برفع راية البلاد خفاقة في ساحة العلم بمركز «الشيخ جابر الاحمد الثقافي» وذلك تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور رسمي وشعبي جسد معاني الوحدة والتلاحم الوطني.

وافتتح سمو الشيخ صباح الخالد الحفل الشعبي بحضور اعضاء الحكومة الكويتية وعدد كبير من قيادات الدولة حيث تسلم سموه راية العز من حاملها معطيا الاذن ببدأ فقرات الحفل المنوعة.

وعقب ذلك ألقت طفلة كويتية قصيدة وطنية بهذا المناسبة الغالية تلاها «اوبريت» غنائي قدمه الفنان الكويتي محمد البلوشي مع بعض اللوحات الشعبية التي تحكي قصة نشأة هذا الوطن الغالي على قلوب أهله ومحبيه.

كما قامت الفرقة الشعبية بتقديم العرضة الكويتية الاصيلة الى جانب لوحات شعبية مصاحبة تعبر عن ثقافة أهل الكويت وحبهم لبحرهم وصحرائهم التي عاشوا فيها طوال قرون ماضية في اجيال متعاقبة.

وعاش الحضور في مركز «الشيخ جابر الثقافي» لحظات وطنية سعيدة ينتظرونها كل عام ليروا بأنفسهم لوحة وطنية تجسد حب الكويتيين لقيادتهم السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتفافهم حول سموه ليعبر بهم الى مرافأ الامن والسلام والازدهار.

وفي هذا الصدد عبر المواطن فهد السميري أحد الحاضرين للاحتفالية مع اسرته لوكالة الأنباء الكويتية عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة الغالية على قلوب أهل الكويت مؤكدا حرصه واسرته كل عام على حضورها منذ ان كانت تقام في ساحة العلم القديمة.

واضاف السميري ان هذه المناسبة الوطنية تعتبر “درسا حيا” لابناء الجيل الجديد يتعلمون خلالها التلاحم والالتفاف حول قيادتهم مشكلين اعظم سور يحمي البلاد من الاعداء.

واعتبر ان هذه الاجواء المفعمة بالشعور الوطني فرصة لا تعوض لقضاء اوقات ممتعة مع افراد الاسرة خصوصا انها تتزامن مع عطلة الربيع السنوية.

بدوره قال المواطن مشاري العتيبي في تصريح مماثل ل ان مناسبة رفع العلم تعد يوم مجد وفخر كل امة من الامم مشيرا الى ان هذه المناسبة الغالية احد اهم المناسبات الوطنية السنوية.

واوضح العتيبي ان انه حرص منذ الاعلان عن مكانها وموعدها على حضورها والاستمتاع بأجوائها الوطنية التي تعبر عن حب وولاء ووفاء اهل الكويت لتراب وطنهم وقيادته السامية.

وتكتسي الكويت في هذه الايام بألوان علمها البراقة معلنة بدأ احتفالاتها الوطنية واعيادها المجيدة التي تختتم بمناسبتين وطنيتين هما عيد الاستقلال وعيد التحرير في 25 و26 فبراير المقبل.