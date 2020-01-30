وزير الدفاع يقلد كوكبةً جديدة من الضباط رتبهم

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بوزارة الدفاع صباح اليوم، كوكبةً جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعد ذلك تفضل المنصور بتقليد الرتب، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها:

‫”‫أهنئكم على نيلكم لثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، كما أدعوكم لترجمة ما تحملونه من تحصيل علمي إلى واقعٍ عملي ملموس من خلال العمل بكل جد وإخلاص في مختلف وحدات الجيش، والمحافظة على قسمكم ووضع مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم.‬

كما أدعو المولى عز وجل في هذه المناسبة أن يديم على كويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والإستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله”.

هذا وقد حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ، ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ عبدالله مشعل الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.