وزير الداخلية يصدر قرارا بتقسيم وتحديد مقار لجان قيد الناخبين

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح قرارا بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب على أن تبدأ هذه اللجان اعمالها خلال شهر فبراير المقبل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في الوزراة في بيان صحفي اليوم الجمعة ان هذا القرار يأتي نظرا لان المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين.

وأشار البيان الى أن المادة الثامنة من القانون ذاته تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام موضحا ان التعديل السنوي يشمل اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

وبين أن التعديل يشمل ايضا اسماء الذين بلغوا سن العشرين عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر امام اسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن 21 عاما فضلا عن إضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجدول السابقة.

واضاف أن التعديل يتضمن كذلك حذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ اخر مراجعة او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق اضافة الى حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم اليها.

ودعا البيان المواطنين والناخبين إلى التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم.

واوضح ان الشروط التي يلزم توفرها للتقدم للقيد ان يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقا للقانون وان يكون بالغا من العمر 20 سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2020 داعيا طالب القيد الى ان يقدم للجنة الاصل وصورة من شهادة جنسيته وكذلك الاصل وصورة من البطاقة المدنية.

واكد البيان حرص الوزارة على التسهيل على المواطنين عبر توزيع الجداول المخصصة للقيد على الدوائر الانتخابية.