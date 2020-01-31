«الصحة» تؤكد: لم نرصد أي إصابة بـ «كورونا».. حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة أنها تابعت البيان الصادر من منظمة الصحة العالمية عبر لجنة الطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والتي تم الإعلان فيها بالأمس بشأن الوضع الوبائي لفاشية كورونا المستجد، وأن فاشية كورونا تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية وتثير قلقا دوليا، وذلك مثلما وصفها البيان.

وأكدت الوزارة أنه منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019، والوزارة في حالة تأهب، ومتابعة مستمرة لتطورات انتشاره، عبر تطبيق برامج الترصد الوبائي، للمساهمة في الحد من حدوث وانتشار الفيروس.

كما أكدت على عدم رصد في دولة الكويت أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، وأن وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحمايه الأمن الصحي في البلاد، بما يتوافق مع إتفاقيه اللوائح الصحية الدولية، وأننا على استعداد لأي طارئ، كما ننوه على أنه جرى تزويد المستودعات الطبية والصيدليات المعنية بما يلزم، وتعزيز الدعم الصحي في منافذ البلاد، وتعميم أدوات ووسائل منع العدوى، وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتخصيص سيارات إسعاف لحالات العزل الصحي في كافة محافظات البلاد.

ونوهت الوزارة على ضرورة متابعة حسابات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي، لمتابعة آخر تطورات و مستجدات الفيروس. ونسأل الله السلامة للجميع.