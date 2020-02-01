«عدسة» البيئة الكويتية ترصد حيوان «النيص» عدة مرات بين الرتقة والشقايا

أعلن رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي رصد حيوان النيص عدة مرات في المنطقة الممتدة بين الرتقة والشقايا بعد أن اختفى من البيئة الكويتية في السنوات الماضية بفعل التصحر والصيد.

وقال الحجي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن النيص من الحيوانات الليلية والخجولة وكان موجودا في الكويت بأعداد معقولة في حين لا توجد إحصائية معتمدة ورسمية لأعداده في البلاد حاليا لصعوبة مراقبته.

وأضاف أن النيص بعد اختفائه من البيئة الكويتية سنوات عاد إلى الظهور فيها نتيجة إقامة المحميات الطبيعة حيث تم رصده عدة مرات بين منطقتي الرتقة والشقايا وهو حيوان مسالم لا يهاجم أحدا لكن إن اضطر للدفاع عن نفسه فإنه يجبر أشد الحيوانات ضراوة على التقهقر من أمامه.

وذكر أن فريق عدسة البيئة تمكن من تصويره بواسطة كاميرات ليلية مطلع العام الحالي بمنطقة الشقايا التي أصبحت محمية طبيعية إذ تعتبر تلك المناطق أفضل المحميات الطبيعية في البلاد.

وبين أن هذا الحيوان منعزل وينشط عادة في ساعات الليل حيث يمكنه التخفي بشكل أفضل ونادرا ما يشاهد نهارا كما يصنف ضمن القوارض بطيئة الحركة ويتميز بوجود أشواك حادة على ظهره ويعيش في جحور صخرية أو رملية وهو ليس من القنفذيات رغم امتلاكه الأشواك ويتراوح طوله بين 64 و91 سم ويبلغ وزنه بين 6 و16 كيلوغراما.

وأشار الحجي إلى أن للنيص رأسا سميكا خاليا من الأشواك والأنف منتفخ والمنخران مشقوقان قليلا والأذنان صغيرتان وتنتشر على معظم جسمه أشواك وعلى البطن شعر كثيف بني اللون.

وأوضح أن الأشواك ليست الوسيلة الدفاعية الوحيدة عند النيص بل أيضا الرائحة والصوت وفي كثير من الأحيان تظهر هذه السلوكيات الدفاعية عندما يكون هائجا أو منزعجا.

واضاف أن النيص عندما يتعرض لهجوم فإنه يرفع أشواكه الحادة وتصطك أسنانه لتسبب ضوضاء مزعجة لتحذير المفترسين من الاقتراب وغالبا ما يقترن هذا السلوك بالارتعاش الجسدي الذي يستخدم لعرض المزيد من الأشواك الخطيرة.

وبين الحجي أن النيص يطلق رائحة غازية عن طريق الجلد الموجود فوق الذيل ويهاجم أعداءه بأشواكه الحادة التي قد تسبب الإصابة البالغة أو النفوق في حال اخترقت أجسام الحيوانات المفترسة.

وذكر أن النيص يتغذى عموما على الأوراق والأعشاب والجذور والأغصان والفواكه واللحاء والبذور والأعشاب والحشرات والزواحف الصغيرة وتبلغ فترة حمل أنثى النيص ما بين 16 و31 أسبوعا وتلد ما بين مولود إلى ثلاثة.

وأشار إلى أن هناك سبعة أنواع من النيص في العالم تختلف فيما بينها من حيث الشكل والسلوك ويبلغ متوسط عمره ما بين خمسة وسبعة أعوام.