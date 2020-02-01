الغنيم يؤكد اهتمام الكويت بآلية مراجعة حقوق الإنسان

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم اهتمام الكويت البالغ بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية فريدة من نوعها.

وقال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن تلك الآلية تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واهم ما تتميز به هي الحيادية.

وأضاف ان الكويت حريصة على المشاركة والتفاعل مع تلك الالية بهدف العمل على خلق المزيد من مؤشرات تحسين حقوق الانسان في البلاد من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصعيد.

وأوضح السفير الغنيم ان مشاركة الكويت باستعراض ملفها في مجال حقوق الانسان امام المجلس والذي تم اعتماده مساء امس الأول تعد الثالثة من نوعها بعد تقديم التقرير الأول عام 2010 والثاني عام 2015 مؤكدا أن الكويت تتعامل بشكل إيجابي وفاعل مع جميع الآليات المتعلقة بحقوق الانسان وتتخذ موقفا واضحا وصريحا منها وهو ما أكسبها ثقة واحترام المجتمع الدولي لها.

وذكر ان الكويت وانطلاقا من حرصها على الاهتمام بقضايا حقوق الانسان ستسعى الى الاستفادة بأكبر قدر من التجارب والتوصيات المطروحة.

ولفت السفير الغنيم الى وجود ارتياح من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به الكويت من اجل دعم وتعزيز حقوق الانسان وهذا ما عكسه الحوار التفاعلي داخل المجلس بمشاركة وفد الكويت برئاسة وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل والوفد المرافق لها.

وتابع ان “ما سمعناه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كان دعوة للاستمرار والتواصل في النهج القائم والمتبع من قبل الكويت وهو أمور مقبولة من قبلنا وسوف نحافظ على ديمومتها”.

كما شدد السفير الغنيم على رفض الكويت لكل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الوطنية.