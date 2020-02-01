الفارس: ضرورة تفعيل الرقابة بمواقع العمل في المدن الإسكانية

اكدت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس اهمية تفعيل دور الرقابة على مواقع العمل في المدن الاسكانية للحفاظ على جودة العمل وضمان انجاز الاعمال وفق الجدول الزمني.

وقالت الفارس في تصريح صحفي اليوم السبت على هامش جولة ميدانية قامت بها لمدينة «صباح الاحمد» السكنية انه تم توقيع العقد الاستثماري الخاص بتوسعة محطة «ام الهيمان» للصرف الصحي التي ستشكل “نقلة نوعية” لشبكة الصرف الصحي التي ستخدم الثلث الجنوبي للبلاد وذلك وفق المعايير العالمية.

وشددت على ضمان تواجد اعداد العمالة المتفق عليها لانجاز الاعمال وفق الجدول الزمني الخاص بالمشروع معربة عن سعادتها بتواجدها بين اهالي مدينة «صباح الاحمد» وزيارتها للمدينة التي تأتي بعد لقائها مع معظم اللجان التي تمثل اهالي المنطقة حيث استمعت لمطالبهم واحتياجاتهم.

وبينت انه تم الحديث مع أهالي مدينة «صباح الاحمد» السكنية عن بعض الفرص الاستثمارية التي تم ترسيتها وسيتم توقيع اتفاقياتها مع المستثمرين قريبا وكذلك عن بعض الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها قريبا ايضا.

من جانبها قالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي في تصريح مماثل ان مستندات ثلاث حدائق في القطاعات «E-B-C» بمساحة من 9 الى 15 ألف كيلو متر جاهزة للطرح.

واضافت بن ناجي ان تلك الحدائق ستصمم وتنفذ من خلال القطاع الخاص اذ تتضمن 10 الى 15 في المئة من مساحتها مجمعا تجاريا مشيرة الى انه تم إرسال تلك المستندات الى «الفتوى والتشريع» على ان يتم البت في أمرها الاثنين المقبل.

واكدت ضرورة تطوير الدور الرقابي بهدف تعجيل تنفيذ المشاريع عبر القطاع الخاص حيث تم اقتراح تعديل القانون بشأن المطور العقاري وهو الان قيد المراجعة موضحة “اننا نرغب بإدخال بدائل سكنية جديدة لاتاحة أنماط مختلفة تتناسب وأذواق المواطنين وتعطي مجالا اوسع للاختيار”.

وحضر الجولة قيادات من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاستماع لمطالب أهالي المنطقة ووضع خطة زمنية واضحة لتلبية تلك المطالب.