قامت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت بتنفيذ تمرين إخلاء وهمي في كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية “الشدادية” بالتنسيق المسبق مع الجهات الخارجية «وزارة الداخلية – الإدارة العامة للإطفاء – إدارة الطوارئ الطبية – إدارة كلية الهندسة والبترول» الأربعاء الماضي، وكان الهدف من هذا التمرين هو تدريب العاملين وجميع مرتادي الكلية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة التي قد تحدث لا قدر الله وكيفية إخلاء المباني من شاغليها أثناء حالات الحريق والطوارئ مع المحافظة على الأرواح والممتلكات، وقد قامت الإدارة بعمل محاضرة سبقت تمرين الإخلاء للتعريف على كيفية تنفيذ عملية الإخلاء الجماعي والتعريف على أنواع الحرائق والعوامل المساعدة على نشوب الحريق وكذلك التعرف على أنواع مطفآت الحريق ومعدات السلامة بالمباني الجامعية وكيفية التعامل معها كما تم التدريب عملياً على كيفية استخدامها.

وقد تم عمل إخلاء جزئي لقسم الهندسة الميكانيكية الكائن ضمن مبنى كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية في وقت «3:20 دقيقة» وذلك من خلال التعاون من جانب العاملين بالكلية والتزامهم بتعليمات الإخلاء وتعاملهم مع الحدث بشكل واقعي وجدي كما لو كان الحدث حقيقياً، كما أن الجهات المنظمة والمشاركة في تجربة الإخلاء « فريق الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة – إدارة كلية الهندسة والبترول – الإدارة العامة للإطفاء – وزارة الداخلية – إدارة الطوارئ الطبية » قامت بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل مما ساعد على نجاح تجربة الإخلاء.