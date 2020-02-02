اكتمال وصول القوة الأمنية الكويتية المشاركة في تمرين «#أمن_الخليج_العربي2»

اكتمل يوم أمس السبت وصول جميع عناصر ومعدات القوة الأمنية الكويتية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك «#أمن_الخليج_العربي2» والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني المشترك بين الدول المشاركة و أهميته في إطار العمل المستمر من أجل تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد.

وستبدأ القوه بالاستعداد للانخراط بورش العمل والتدريبات والإجتماعات التنسيقية مع الدول المشاركة للاستعداد لتنفيذ الفرضيات النهائية في الحفل الختامي لتمرين « أمن الخليج العربي ٢» والمقرر عقده في فبراير الحالي.