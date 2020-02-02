جمعية الزهراء التعاونية تسجل مبيعات قياسية تجاوزت 17 مليون دينار

أعلنت جمعية الزهراء التعاونية عن تحقيق مبيعات قياسية ولأول مرة بعد إقفال السنة المالية 2018/2019 تجاوزت 17.140 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 8 % عن السنة الماضية، حيث كانت المبيعات في السنة المالية 2017/2018 بقيمة 15.868 مليون دينار كويتي.

وقال رئيس مجلس الإدارة لجمعية الزهراء التعاونية المهندس سعد محمد العتيبي إنه بفضل من الله ثم دعم مساهمينا الكرام تم تحقيق أرباح اجمالية بقيمة 4.315 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 11.6 % عن العام الماضي حيث كانت الأرباح الاجمالية 3.888 مليون دينار كويتي .

وأضاف العتيبي في تصريح صحفي أن مجلس الإدارة اعتمد في جلسته رقم «12» بتاريخ 21/1/2020 موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 23/2/2020، حيث سيتم بعد اعتماد التقريرين المالي والإداري توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10 % يتم ايداعها في حساباتهم البنكية مباشرة ، مبيناً ان الأرباح الصافية لهذا العام بلغت 1.462 مليون دينار كويتي.

وأكد العتيبي أن هذه الإنجازات المتجددة جاءت بفضل من الله ثم دعم مساهمينا الكرام وجهود اخواني أعضاء مجلس الإدارة وإخلاص زملائي الموظفين وتعاون المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية وشركاؤنا في القطاع الخاص من شركات ومستثمرين ومؤسسات وموردين ، مشيراً الى ان مجلس الإدارة سيواصل جهوده لتبقى جمعية الزهراء التعاونية في مصاف الجمعيات الرائدة في دولة الكويت بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.