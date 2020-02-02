“الجمارك”: إحباط تهريب نحو 1176 زجاجة خمر مستورة

أحبط رجال «جمارك الكويت» محاولة تهريب نحو 1176 زجاجات خمر مستوردة داخل حاوية وصلت إلى ميناء الشويخ ويفترض وحسب البيان الجمركي انها محملة رولات ورقية. ويأتي ضبط رجال ميناء الشويخ لشحنة الخمور في إطار إلتزام رجال الإدارة العامة للجمارك الكويتية بتنفيذ تعليمات سعادة المدير العام المستشار جمال هاضل الجلاوي، والتصدي لعمليات تهريب المواد المخدرة بأشكالها.

وكان رجال مراقبة التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ اشتبهوا في حاوية وصلت ويفترض انها محملة برولات ورقية ليتم فتح الحاوية بموجب القوانين الجمركية واكتشاف الخمور مخبأة بطريقة متقنة داخل تجاويف الورق، وخلال الساعات الاولي من اليوم الأحد تم حصر الخمور تبين انها تبلغ 1176 زجاجات خمر.

هذا، ووجه المدير العام للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي، بإعداد محضر ضبط واخطار الأجهزة المختصة في الداخلية لاستلام الخمور واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة.

وثمن يقظة ابناءه واخوانه في جمرك ميناء الشويخ مؤكداً على ان رجال الجمارك وفي كافة المنافذ بقظون للتصدي لتهريب المواد المحظورة.

هذا واشرف وتابع الضبطية ومراحل حصر المضبوطات كلا من مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ محمد سلطان العتيبي ومساعده محمد الخرينج.