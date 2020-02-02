أساتذة جامعة الكويت يدعون إلى الإسراع في تشكيل مجلس الجامعات الحكومية

*انعقاد مجلس الجامعات متوقف منذ أكثر من 5 شهور.. بسبب انتهاء فترة المدير السابق للجامعة

*ضرورة الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الجديد.. الذي لا نعرف عنها شيئاً

*لجنة الوزير السابق لإعداد اللائحة باشرت عملها “بطريقة سرية”.. ولم يتسن لنا مناقشتها في مقترحاتها

*عشرات الترقيات متأخرة والإدارة عاجزة عن عقد اجتماع لاعتمادها.. فمن يتحمل المسؤولية؟



علمت جريدة “الكويتية” أن هناك رغبات من جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت رفعت إلى وزير التربية د. سعود الحربي، بضرورة الانتهاء من إقرار التشكيل الجديد لمجلس الجامعات الحكومية، وذلك بعد تكليف الدكتور فايز الظفيري المدير الجديد للجامعة، بعد انتهاء فترة المدير السابق للجامعة د. حسين الأنصاري، وذلك لاتخاذ القرارات المنظمة للجامعة ومن أهمها عشرات الترقيات المتأخرة، رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات، واعتماد جدول الرواتب المقترح الذي رفع للإدارة قبل عام تقريباً.

ويساهم محلس الجامعة ايضا في رسم السياسة العامة للتقويم الدارسي، وضع الضوابط العامة الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبراتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا.

ويعتبر مجلس الجامعات الحكومية هو المعني بالإعلان عن خلو منصب مدير الجامعة ومن ثم يتم تشكيل لجنة لاختيار المدير الجديد من عدد من المرشحين للمنصب بعد ان يتم وضع الشروط المطلوبة لهذا المنصب المهم.

ويعتقد اعضاء هيئة التدريس ان تشكيل مجلس الجامعات الجديد له اختصاصات كثيرة ورئيسية بموجب قانون الجامعات الحكومية التي صدر في شهر اغسطس الماضي، وعلى الرغم من تحفظ جمعية اعضاء هيئة التدريس على تلك الاختصاصات لكون المجلس لا يضم أكاديميين مستقلين فانهم يرون من الواجب تشكيل هذا المجلس على نحو من السرعة الممكنة وتطعيمه بالخبرات التخصصية والمستقلة القادرة على صيانة الاستقلالية الاكاديمية للجامعات الحكومية.

وعبرت جمعية اعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة كثيرة من التصريحات التي ادلى بها رئيسها الدكتور ابراهيم الحمود أن استياءها بل وانتقادها لنهج الإدارة السابقة وتعطيلها مصالح المرفق العام ومصالح اعضاء هيئة التدريس والطلبة.

كما عبروا ان استيائهم عن إيكال مهمة وضع اللائحة التنفيذية بطريقة سرية ولم يتم استشارة الجمعية التي تمثل اعضاء هيئة التدريس ولا العمداء ولا الأقسام العلمية، وهو الأمر المرفوض بالنسبة لهم، لذلك، طالبوا بالإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الجديد بطريقة شفافة وواضحة.

وأكدوا أن هناك لجنة شكلها العازمي لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، باشرت عملها، ولا نعرف عنها شيئا وقالوا انه من المعيب ان تعمل هذه اللجنة سرا وتقدم مقترحات تخص الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لا يعرفون عنها شيئا الا اسمها.

لذلك نطالب الوزير د. سعود الحربي والمدير بالوكالة للجامعة د. فايز الظفيري بالاعلان عن تفاصيل عمل هذه اللجنة وما قدمته من مقترحات حتى يتسنى للجميع وخاصة أعضاء هيئة التدريس مناقشتها والتعديل على مقترحاتها.

كما طالبوا باعتماد ترقيات اعضاء هيئة التدريس المستحقة وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.