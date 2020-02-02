وزير الخارجية التقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

التقى معالي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ،اليوم، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة مع معالي السيد د. يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وذلك على هامش الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 3 فيراير 2020 حيث استعرض معالي الأمين العام مع معاليه جدول أعمال الاجتماع والاستعدادات والتحضيرات القائمة له.

حضر اللقاء سعادة الوزير المفوض ناصر عبدالله الهين مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة الوزير المفوض وائل يوسف العنزي قنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي.