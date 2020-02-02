وزير الداخلية استقبل سفراء تونس وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم ، سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت سعادة أحمد بن الصغير.

ورحب معاليه بضيفه، وتم تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية.

ومن جانبه توجه السفير التونسي بالشكر والتقدير لدولة الكويت، مرحباً بزيارة معاليه إلى دولة تونس لحضور فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من اجتماع وزراء الداخلية العرب، مثمناً الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية التونسية في بلدها الثاني الكويت.

كما استقبل معاليه سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى دولة الكويت سعادة شتيفان موبس، ورحب معاليه بضيفه، مؤكداً على عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وتعزيز علاقات التعاون في الجانب الأمني من خلال المزيد من تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين الصديقين.

واستقبل معاليه سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت سعادة كريستيان تيودور، ورحب معاليه بضيفه، مؤكداً على عمق وتميز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتناول اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معاليه السفير الإيطالي لدى البلاد سعادة كارلو بالدوتشي، ورحب معاليه بضيفه، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى عمق الروابط بين البلدين الصديقين.

وأعرب السفير الإيطالي عن تقديره العميق لدولة الكويت، ودورها المتميز في خدمة السلم والأمن.