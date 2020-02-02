العقيل: الكويتيون لا يقبلون بأي انتهاكات لحقوق العمالة

*القضاء الكويتي يعيد الحقوق لأصحابها دوما ويطبق القانون على الجميع



*الحادثة حالة نادرة ويجب ألا تؤثر على العلاقات بين البلدين

استقبلت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل اليوم وزير العمل الفلبيني، والوفد المرافق له بحضور سفير الكويت في الفلبين السفير مساعد الذويخ.

وأوضحت العقيل في تصريح صحافي عقب اللقاء انه تم بحث عدد من الموضوعات مع الوزير منها قضية العاملة الفلبينية التي توفيت في الآونة الأخيرة، مؤكدة رفضها لما تعرضت له هذه العاملة، ومشددة ان ما حدث امر غير مقبول وان الشعب الكويتي كافة لا يقبل بأي انتهاكات لحقوق العمالة في البلاد.

وشددت العقيل على أن قضية العاملة الفلبينية منظورة أمام القضاء الكويتي النزيه، معربة عن ثقتها في القضاء الكويتي الذي يعيد الحقوق لأصحابها دوما ويطبق القانون على الجميع، ومشيدة في هذا الصدد بعمق العلاقات الثنائية بين الكويت والفلبين، منوهة ان الحادثة هي حالة نادرة ويجب ان لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.

ولفتت العقيل إلى أن الكويت تستقبل شهريا اعدادا كبيرة من العمالة الفلبينية التي تأتي الى الكويت لتعمل في ظل سوق عمل مستقر يحافظ على حقوق العمالة بشكل دائم، مبينة أن عدد العمالة الفلبينية التي دخلت الكويت الشهر الماضي تقارب عشرة آلاف عامل وعاملة.

وذكرت العقيل انه تم خلال اللقاء التطرق الى لقاء ديوانية القوى العاملة الشهري والذي تستقبل خلاله وفود البعثات الديبلوماسية في الكويت ويتم خلاله شرح تطورات أوضاع العمالة واستعراض كافة القوانين والقرارات التنظيمية الجديدة والاستماع الى كافة الملاحظات التي تبديها الوفود الديبلوماسية والعمل على تذليل أي عقبات تواجه العمالة الوافدة بهدف حماية حقوقها.

وأشارت العقيل الى انه سيتم إجراء لقاءات مع الوفد للتباحث حول تنفيذ الاتفاقية العمالية بين الكويت والفيلبين والوصول الى افضل النتائج في مجال العمالة المنزلية.