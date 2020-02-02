الجارالله بحث العلاقات الثنائية مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسي

اجتمع معالي نائب وزير الخارجية السيد خالد سليمان الجارالله اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 مع سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بلاتنوف الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة السفير وليد علي الخبيزي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وسعادة السفير أيهم عبداللطيف العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير وسعادة سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت السيد نيكولاي ماكاروف.