“الصحة”: لا كورونا في الكويت.. حتى اليوم

قالت وزارة الصحة أنه في إطار حرص الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وفي إطار مسؤوليتها لصون الأمن الصحي في البلاد، نصحت الوزارة بعدم السفر في الوقت الحالي إلى المناطق حول العالم والمسجل فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلا للضرورة القصوى.

وأكدت على عدم رصد اي حالة مصابة بفيروس كورونا في دولة الكويت حتى اليوم، مؤكدة انها ملتزمة مهنياً ودولياً ضمن الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن أي حالة إصابة بهذا الفيروس.

وحول أبرز استعدادات الوزراة في إطار الترصد والوقاية، وبمناسبة بدء الدراسة في المدارس ، فإن هناك تنسيق وتعاون كبير مع وزارة التربية ، وتعزيز لدور عيادات الصحة المدرسية الموزعة في المدارس، وتدريب الطاقم الطبي والممارسين الصحيين في عيادات الصحة المدرسية في مدارس وزارة التربية ،إضافة إلى حملات توعوية موسعة لأبنائنا الطلبة وللمعلمين للتصدي لهذا الوباء.

كما طالبت الصحة بعدم الالتفات إلى الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن الصحي، وإثارة الخوف والذعر بين الآخرين.