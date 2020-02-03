بلدية الأحمدي: رفع 817 طناً من المخلفات.. وتبديل 1052 حاوية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولات ميدانية لتنظيف منطقة جواخير الوفرة في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة “#خلها_نظيفة” للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي فيصل العتيبي أن الجولة قد انطلقت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحآ وانتهت في السادسة مساءا مشيرا إلى أن الجولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة.

وأوضح العتيبي أن الارتقاء بمستوى النظافة يأتي على رأس أولوياتنا مشيرا في هذا الصدد إلى أن خطة أعمال التنظيف بالمحافظة تسير وفق ماهو مخطط له في جميع المناطق بشكل عام من استبدال الحاويات القديمة بأخرى جديدة وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كافة المخلفات وكل مايشوه المنظر العام بالمناطق.

وأشار العتيبي إلى أنه قد تم رفع ونقل حمولة 817 طن من المخلفات التي تمثلت في رفع المخلفات الناتجة عن التنظيف الآلي واليدوي للشوارع الداخلية والخارجية فضلا عن تبديل 1052 حاوية قديمة بجديدة .

وأضاف العتيبي أن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بمناطق المحافظة أولا بأول مشيرا في هذا الخصوص إلى أن أي تقاعس أو تقصير يثبت بحق أي شركة تنظيف ستتم تطبيق الجزاءات والغرامات المالية ببنود العقد المبرم بين البلدية وشركة التنظيف مؤكدا على عدم تهاون المفتشين في تطبيق القانون بحق الشركات المتقاعسة.

الجدير بالذكر، أن الحملة شارك فيها كل من مشرف مركز الوفرة مساعد الحريص ومن إدارة العلاقات العامة عبدالله الرشيدي.