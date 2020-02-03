«اتحاد الصيادين»: لا إضراب.. وملتزمون بتوفير الأسماك المحلية يوميا

نفى رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان تحدي عدد من الصيادين لوزير التجارة خالد الروضان من خلال رفض 100 من الصيادين وأصحاب البسطات دخول المزاد بسبب تطبيق اللائحة الجديدة، مؤكدا أن الصيادين ملتزمون بالقرارات ولم يضربوا، وأن القضية ليست قضية تحديات خاصة أن هناك طرقا يمكن اتباعها للاعتراض على أي قرار من خلال التواصل مع الجهات المعنية ونحن دولة مؤسسات والكل يحترم ويطبق القانون وأي قرارات تصدر من الجهات الحكومية علينا الالتزام بها وأيضا أصحاب البسطات ملتزمون بتلك القرارات.

وأشار الصويان في تصريح صحافي اليوم، الى أن اتحاد الصيادين يرحب بتنظيم سوق السمك وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، لكنه في الوقت ذاته أبدى رأيه في بعض البنود وطالب وزارة التجارة بتعديلها بناء على طلبها إبداء الرأي في كتاب ورد منها إلى الاتحاد بهذا الشأن وأبدى الاتحاد رأيه في ذات الوقت وهذا لا يعد رفضا، بل إنه قام في الوقت ذاته بتوفير الأسماك المحلية في السوق.

وأوضح الصويان أن الصيادين ملتزمون بتوفير الأسماك المحلية يوميا طول العام وجميع مصيدهم يصب في السوق المحلي. وقال: نرفض تماما توجيه الاتهامات جزافا للصيادين، فاتحاد الصيادين ملتزم بتوفير الأمن الغذائي ويراعي مصلحة المستهلك، ولم يضرب أو حتى يعلن الإضراب منذ تأسيسه وحتى الآن. أما ما أثير حول إضراب وتحد للقرار وعدم دخول الأسماك المحلية الى السوق في أول يوم لتطبيق اللائحة التنفيذيه لقرار وزارة التجارة فهذا غير صحيح على الإطلاق، فالصيادون تواجدوا ومستمرون في تأدية دورهم بتوفير مصيدهم يوميا في سوقي شرق وسوق الفحيحيل.