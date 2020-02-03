«البلدي»: تخصيص موقع لتجميع الإطارات التالفة جنوب منطقة ميناء عبدالله

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين على طلب الهيئة العامة للبيئة بتخصيص موقع مساحته «50000م2» لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة جنوب منطقة ميناء عبدالله.

كما وافق المجلس في الجلسة برئاسة أسامة العتيبي رئيس المجلس البلدي على طلب وزارة المالية بترخيص أكاديمية الكويت لتقنية السيارات بمنطقة الشويخ وطلب الهيئة العامة للصناعة بترخيص نشاط مستوصف طبي أهلي في مجمع الأفنيوز بمنطقة الري.

وأيضا وافق المجلس على تغيير تخصيص المخازن العامة وغرف التبريد والمكاتب وضمها إلى السوق المركزي الكائن بمركز ضاحية منطقة العديلية.

ووافق المجلس على السماح بإنشاء مصليات صغيرة للرجال والنساء في محطات الوقود في حين رفض اقتراح قصر المقاهي الملحقة بالمطاعم على تقديم المشروبات دون نرجيلة «شيشة».

ومن الطلبات التي وافق عليها المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنقل تبعية الأرض المخصصة لمبنى ادارة التأهيل المهني للمعاقين بمنطقة جنوب الصباحية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ليصبح مركز ايواء للعمالة الوافدة.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص الموقع المجاور لموقع مبنى وحدة الحماية من الكوارث ووحدة التحكم بالمناطق الصناعية لإدارة الأنظمة الشبكية الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للصناعة بمنطقة صبحان الصناعية ضمن محافظة مبارك الكبير.

كما وافق على طلب تخصيص موقع خزان التجميع مياه الأمطار بمساحة «7800» متر مربع في منطقة صباح السالم قطعة رقم «3» بمحافظة مبارك الكبير.

ووافق المجلس على إنشاء جسر مشاة مكيف بالدائري الثاني شارع خالد المرزوق يربط بين منطقة الشامية قطعة «8» وكيفان قطعة «2» في حين وافق على نقل فرع الخضار والفاكهة لجمعية القادسية التعاونية من الموقع الحالي بالمبنى الجديد في مركز الضاحية قطعة «5» الدور الأرضي إلى موقع مبنى الإدارة العامة والمخازن الدور الأرضي.

كما وافق المجلس على عمل مواقف سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة في شارع فهد السالم وعلى طلب تخصيص موقع خزانات لتجميع مياه الأمطار بمساحة «4000م2» في منطقة الأندلس.