سمو الأمير يعزي رئيس تنزانيا بضحايا حادث التدافع بإحدى الكنائس

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع في إحدى الكنائس شمالي تنزانيا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع في إحدى الكنائس شمالي تنزانيا متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.