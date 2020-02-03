«الخطوط الكويتية» تشارك دور الرعاية الاجتماعية باحتفالية رفع العلم 2020

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في المعرض الفني الخاص بفعالية الاحتفال برفع العلم 2020 في مجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبخات بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ، وذلك بمشاركة عدداً من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم من المشمولين بدور الرعاية الاجتماعية، حيث قامت الخطوط الجوية الكويتية بالمشاركة بالمعرض المصاحب للفعالية بجناح عرضت من خلاله خدماتها التي توفرها لعملائها الكرام وأحدث التقنيات التي تستخدمها في قطاع الطيران وما وصلت إليه من تطور بالاضافة إلى تعريف الزوار الكرام بآخر انجازات الشركة وكذلك مشاركتهم في مراسم احتفالية رفع العلم وتوزيع الاعلام على الزوار وذلك ايذاناً ببدء احتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية بمناسبة مرور 59 عاماً على الاستقلال و29 عاماً على التحرير و14 عاماً على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم بالبلاد.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي : “إن الخطوط الجوية الكويتية حريصة دائماً على المشاركة في تلك الفعاليات التي تخص وطننا الحبيب الكويت وتحديداً عندما يتعلق الامر بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن فعالية الاحتفال برفع علم دولة الكويت 2020 عادة مجتمعية تقوم بها الكويت سنوياً، لذا يشرفنا أن نكون جزءاً من تلك العادة التي تخص وطننا الغالي”.

وأضاف العنزي: “تزامناً مع الاعياد الوطنية المجيدة لدولة الكويت عيد الاستقلال ويوم التحرير وأيضاً بمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم الرابعة عشر ، دائماً ما تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً خاصة بمثل تلك الفعاليات ومشاركة المجتمع الكويتي في كل ما يخص الوطن، وذلك ضمن مساعيها الدؤوبة لتحقيق أهدافها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية”.

وتابع العنزي: “أتت مشاركة الخطوط الجوية الكويتية لدعم وتشجيع جميع فئات المجتمع وتحديداً فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة إلى المشمولين بقطاع دور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية كالمسنين والحضانة العائلية ورعاية الاحداث ورعاية المعاقين، فنحن كجهة مسؤولة ومعروفة يتوجب علينا أن نمنح تلك الفئات خصيصاً أملاً بحياة أفضل عبر مشاركتهم في تلك الانشطة وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لادخال السرور إلى قلوبهم وتقديم وتوفير جميع سبل الراحة لهم سواء في أرض المطار أو أثناء الرحلات على طائرات الخطوط الجوية الكويتية وضمن جهود الشركة الرامية للتعبير عن ولائنا ووفائنا لوطننا الغالي”.

وفي الختام تقدم العنزي بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على المعرض الفني الخاص بفعالية الاحتفال برفع العلم 2020 لجهودهم الحثيثة في ادخال السعادة والبهجة على قلوب أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وآبائنا وأبنائنا، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في خدمة كويتنا الحبيبة.