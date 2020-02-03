وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي

ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وقد ألقى وزير الخارجية بيانا جاء نصه:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة – رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

معالي الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة.

أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء الوفود المشاركة.

معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأخوات والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية بودي أن أشكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على ترؤسه لاجتماعنا هذا والشكر موصول للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسرعة تجاوبهم مع دعوة دولة فلسطين الشقيقة لعقد اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الرؤية الأمريكية للسلام كذلك نتقدم بالشكر لمعالي الأخ الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وجهاز الأمانة العامة على التحضير والإعداد المميزين.

أصحاب السمو والمعالي استمعنا للتو لإحاطة قيمة من معالي الأخ الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة تستكمل ما سمعناه من فخامة الرئيس محمود عباس قبل يومين في الاجتماع العربي الوزاري الطارئ الذي عقد في القاهرة استعرض فيها موقف الأشقاء في فلسطين تجاه الرؤية الأمريكية للسلام.

إن دولة الكويت وإذ تقدر جميع الجهود الدولية ومنها الأمريكية، حيال إيجاد حل عادل وشامل لقضية فلسطين باعتبارها القضية الرئيسية والمحورية للأمة الإسلامية وكونها مأساة مؤلمة عانى منها الأشقاء الفلسطينيون لقرابة اثنين وسبعين عاما لتؤكد على المرجعيات الأساسية والثوابت الرئيسية ومنها قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334 وقرارات القمم الإسلامية والتي كان آخرها ما صدر عن الدورة العادية الرابعة عشرة على مستوى القمة والتي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الماضي بالإضافة إلى ما صدر عن اجتماع المجلس الوزاري في دورته السادسة والأربعين الذي عقد في مدينة أبوظبي في مارس 2019 اللذين تم التأكيد فيهما على الأسس التي تنطلق منها منظمتنا ومنها مبادرة السلام العربية التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 حيث تدعو جميعها إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

أصحاب السمو والمعالي ختاما إنه لما يبعث للأسف أننا وبعد واحد وخمسين عاما من حريق المسجد الأقصى وإنشاء المنظمة ما زلنا بعيدين عن تحقيق تطلعات ما نصت عليه مبادئ أهداف منظمة التعاون الإسلامي بدعم كفاح الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأختم بالقول إن دولة الكويت تدعم دعما تاما كافة ما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لفلسطين والشعب الفلسطيني الشقيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.