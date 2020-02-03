محافظ الأحمدي استقبل راكان بن حثلين وفريق عمل تعزيز الوحدة الوطنية

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، السيد راكان بن حثلين نائب رئيس فريق عمل تعزيز الوحدة الوطنية، والدكتور عبدالله الشريكة رئيس الفريق‬ في ديوان عـام محافظة الأحمدي. ‬

‫جاء ذلك في حضور عضوات وأعضاء الفريق الكرام، السيد نبيل الحافظ والدكتور عبدالكريم سليم والسيدة كوثر الجوعان، لمناقشة أهداف الفريق وأولويات عمله وتوجهاته الحالية والمستقبلية، وآفاق التعاون المشترك بين المحافظة والفريق المنبـثـق عـــن وزارة الأوقـاف والشؤون الإسلامية‬.