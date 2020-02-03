وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي

تلقى الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة والنأي بها عن المخاطر والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس ضمانا لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.