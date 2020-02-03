“الوزراء”: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

في ضوء حرص دولة الكويت على تحقيق التعاون الدولي للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والعدل والمساواة وتنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على التقرير السنوي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وما تضمنه من بيانات حول أنشطة الهيئة وأعمالها المتعلقة بالأهداف الدولية والاستجابة لمتطلبات عضوية الكويت في هذه المنظمات من حيث إنفاذ قراراتها، والنظر في أعمال توصياتها، والمشاركة في فعاليتها، بما يتماشى مع سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد الوطنية، بالإضافة إلى متابعة المعايير الدولية للفساد ومتابعة أحدث المستجدات بشأنها ورصد كل البيانات المتعلقة بمكافحة الفساد.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بين خلاله آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على عدم تسجيل أي حالة داخل دولة الكويت، كما بين للمجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية، مشيراً بأن وزارة الصحة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة في حال وصول الفيروس داخل الكويت لا سمح الله.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لمواجهة هذا الفيروس، مؤكداً على استمرار كافة الجهات المعنية بمتابعة تطور عملية انتشاره عالمياً وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لمواجهته.

ثم ناقش المجلس التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرســوم ورفعـــه لحضـرة صـاحب الســمو الأمـــير حفظه الله ورعاه.

ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع تطوير التصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة حديقة الشهيد ـ المرحلة الثالثة، وقرر المجلس تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتنسيق مع الديوان الأميري لإنشاء متحف ضمن مشروع حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة، خاص بصالة التزلج ومقتنياتها بما من شأنه المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية للصالة والإبقاء على ما يمكن من معالمها.

مطار الكويت

وأحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من كل من وزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للطيران المدني بشأن مراحل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشروعات المرافقة ذات الصلة ، وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بسرعة إعداد كراسة الشروط المرجعية اللازمة لمشروع تشغيل مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق الملحقة ذات الصلة، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بجدول زمني لمراحل مشروع تشغيل المطار، كما قرر المجلس كذلك تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإصدار تراخيص البناء اللازمة لأعمال الحزمة رقم «3» الخاصة بمشروع مطـار الكويـت الدولي « T2».

ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير الدعم اللوجستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة بناء القسائم ، وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتوفير الدعم اللوجستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة بناء القسائم، على أن تتولى الجهات المعنية موافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمرئياتها ومتطلباتها والجدول الزمني اللازم لإنجاز المطلوب منها، وذلك تمهيداً لقيام المؤسسة برفع تقرير بهذا الشأن لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

كما أحيـط المجلــس علماً بتوصية اللجنة بشأن التقرير الـدوري المقـدم مـن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني والجدول الزمني والإجراءات التي تمت حتى أكتوبر الماضي 2019.

الشئون السياسية

كما أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن إفادة الهيئة العامة للغذاء والتغذية حول الإجراءات التي اتخذتها بشأن نقل اختصاص الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إليها ونتائج الفحص التي تمت للخضار والفاكهة الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع بلدية الكويت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام وتجهيز وتشغيل مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية المستوردة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية وموافاة مجلس الوزراء بما تم خلال شهر من تاريخه.

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء وقوفه بجانب القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم كافة الجهود الدولية ومنها الأمريكية الرامية للوصول لحل عادل وشامل لها وحرص دولة الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة الذي يتحقق بالالتزام بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي في مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.