“الإطفاء”: تمرين “شامل 6” يقام الخميس المقبل بمشاركة 32 جهة حكومية

اعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الاثنين ان تمرين «شامل 6» سيقام الخميس المقبل تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 32 جهة حكومية.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ب«الاطفاء» في بيان صحفي إن التمرين سيقام هذا العام تحت عنوان «القيادة المشتركة لادارة الازمات والكوارث».

وأضافت أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأجهزة الحكومية لمواجهة الحرائق والكوارث الطبيعية ورفع مستوى تنسيق جهود القيادة والتحكم بين الجهات الحكومية في حالات الطوارئ.