البلدية: رفع 16 سيارة مهملة وإزالة 70 حاجزاً تستغل كمواقف بـ«الفروانية»

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة عبر حسابات البلدية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو الشكاوي من الجهات الحكومية فضلا عن الشكاوي الواردة من المواطنين والمقيمين بمنطقة الفروانية بناء على تعليمات الإدارة العليا بالتعامل الفوري مع الشكاوي.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أنه قد تم التشديد على مفتشي الإدارة بالتعامل الفوري مع كافة الشكاوي الواردة وحلها بأسرع وقت ممكن وإفادة إدارة العلاقات العامة بالنتائج للرد على الشكاوي ويأتى هذا من منطلق حرص البلدية بحل جميع الشكاوي والاستفسارات التى تقدم من قبل المواطنين والمقيمين.

وأضاف الخرينج أنه تم رفع 16 سيارة مهملة وإرسالها لموقع الحجز بالبلدية منها 11 سيارة أمام مخفر الفروانية بناء على طلب المخفر بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية لديهم و7 سيارات مهملة بناء على شكاوي واردة بعد انتهاء المدة القانونية للملصقات والتى أشرف عليها رئيس النوبة “أ” بمركز نظافة الفروانية ناصر عبدالله العراده ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي.

وتابع أنه تم إزالة 70 حاجز مقامة على أملاك الدولة تستخدم لحجز المواقف بقطعة «2» بالفروانية فضلا عن رفع حمولة نساف من الإطارات تستخدم لحجز المواقف.

وأختتم الخرينج أن المفتشين يقومون بصفة دورية برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مناشدا الجميع بالالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.