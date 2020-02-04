محافظ الأحمدي: رصيد كويتي ذاخر لتكامل الجهود الإنسانية الرسمية والتطوعية

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أهمية المبادرات والجهود الخيرية والتطوعية المدنية التي تتصدى لها مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام واللجان الخيرية على امتداد البلاد، وتكاملها مع الجهود الرسمية لدولة الكويت الذي أثمر عن رصيد ذاخر من صنائع المعروف ومد يد العون وإغاثة المحتاجين حول العالم.

وخلال استقباله أمس وفد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في ديوان عام محافظة الاحمدي، والذي ضم ممثلي الجمعية غادة المسلم وعالية العبكل وضاري البعيجان، أطلع المحافظ علي أبرز مشروعات الجمعية، معربا عن سعادته بالمشاركة بتوجيه دعوة لدعم أحدث حملاتها الإغاثية بترديد شعارها “خلونا نتحدى ونكسر الرقم”.

من جانبها، أعربت غادة المسلم عن سعادتها باللقاء لافتة إلى أنه اتسم بحسن الضيافة والاستقبال والعفوية والطيبة المعروفة عن أهل الكويت، منوهة إلى البصمات الواضحة للمحافظ الشيخ فواز الخالد، والتي تعكس الارتباط الوثيق بين آل الصباح والشعب الكويتي، داعية المولى سبحانه أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان واستمرار جهود الخير في بلد الخير.