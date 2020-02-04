قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح انه سيوقع مع وكالة الانباء الجيبوتية اتفاقية تعاون خلال زيارة وفد اعلامي جيبوتي للكويت غدا الاربعاء.

واعرب الشيخ مبارك الدعيج في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن ترحيبه بالوفد الإعلامي الجيبوتي الذي يصل غدا إلى البلاد بدعوة من والذي يضم مدير الاتصالات والاعلام بوزارة الاتصالات إبراهيم ميير ومدير وكالة الانباء الجيبوتية ناصر عبدالله ومدير جريدة القرن التي تصدر باللغة العربية ياسين عبدالله.

وأوضح أنه سيعقد جلسة مباحثات مع الوفد وسيوقع مع نظيره الجيبوتي ناصر عبدالله على اتفاقية تعاون بين الوكالتين تشمل تبادل المعلومات والاخبار والصور إضافة إلى تبادل الزيارات وتسهيل مهمة تغطية الصحفيين من الجانبين.

واكد أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون بين الوكالتين في العديد من المجالات الإعلامية التي تهدف إلى تحقيق إضافة جديدة لوكالة الانباء الكويتية من خلال منطقة مهمة في القارة الافريقية.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج حرص على تعزيز وجودها في دول القارة الافريقية خصوصا الدول الشقيقة والصديقة مشيرا إلى تزايد الاهتمام بهذه القارة وسعي دولة الكويت إلى توطيد علاقاتها مع مختلف الدول بها.