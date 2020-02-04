«الموروث البحري» يطلق مسابقة صيد الأسماك «الدانة» الكبرى للنخبة

اعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث البحري اليوم انطلاق مسابقة صيد الأسماك «الدانة» الكبرى للنخبة والتي تعد أهم وأكبر مسابقاته البحرية والشعبية لهذا الموسم بمشاركة 30 متسابقا من أصحاب المراكز الأولى في المسابقات السابقة.

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات رعد المجيم في تصريح للصحفيين إن مسابقة «الدانة» تعد أقوى مسابقات صيد الأسماك في البحر ضمن المهرجان إذ تشهد مشاركة أميز الحداقة الكويتيين والخليجيين الذين تفوقوا في المنافسات السابقة.

وأضاف المجيم ان اللجنة المنظمة للمسابقات بقيادة رئيسها الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح وفرت كل ما يلزم لإنجاح المسابقة على غرار باقي المسابقات متمنيا الصيد الوفير لكل المشاركين لا سيما أن الأجواء اليوم مناسبة تماما للصيد.

وأوضح ان اللجنة رصدت جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة بواقع سيارة لصاحبي المركز الأول والثاني ومبلغ مالي مجز للثالث مشيدا بتعاون المتسابقين واستجابتهم لشروط المسابقة لا سيما المحافظة على البيئة وعدم صيد الأسماك الصغيرة.

وذكر ان اللجنة وفرت كل السبل لضمان نجاح المسابقات بمشاركة مميزة من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة خفر السواحل ووزارة الصحة وإدارة الأرصاد الجوية وعدد من الجهات المشاركة في التنظيم منوها بجهود كل اللجان العاملة في المسابقات لا سيما المراقبين والحكام.

وثمن المجيم عاليا رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لإقامة هذا المهرجان للعام العاشر على التوالي ما أسهم في إحياء هذا التراث البحري الغني لا سيما بين أوساط الشباب وانتقاله من جيل إلى جيل.

يذكر أن نسخة هذا العام للمهرجان شهدت إقامة عدة مسابقات في صيد الأسماك بدواوين الصيادين منها واحدة للبراعم لتشجيع الصغار على ممارسة هذه الهواية إضافة لإقامة عدد من المسابقات في الألعاب الشعبية خاصة بالرعيل الأول من رواد هذه الدواوين.