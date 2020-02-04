«السكنية»: التخصيص على شقق مدينة «جابر الأحمد» لا يشمل المعنيين بالمساكن المؤجرة

صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي، أن التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية لا يشمل المعنيين بالمساكن المؤجرة وإنما يشمل الأسر أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية العام 2019.

وأكد الناشي، أن باب التقدم للتخصيص على المشروع مستمر بالمبنى الرئيسي والفروع التابعة له طبقا لما اتبعته المؤسسة في الشقق المماثلة في ذات المدينة ومشروع شمال غرب الصليبخات.

وأضاف الناشي أنه بإمكان السادة المواطنين زيارة المشروع والإطلاع على نموذج الشقة المؤثثة للتعرف على تفاصيلها.