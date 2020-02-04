سمو الأمير يعزي رئيس كينيا بوفاة الرئيس الأسبق دانيال موي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس أهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية كينيا الأسبق دانيال أراب موي راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس أهورو كکينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس كينيا الأسبق دانيال أراب موي راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.