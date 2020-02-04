وزير الداخلية يقلّد 190 عقيداً رتبة عميد

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء 190 عقيدا رتبة عميد وذلك وفقا للمرسوم الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونقل بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ب«الداخلية» عن الوزير الصالح قوله ان هذه الترقية جاءت تقديرا للجهود المخلصة في خدمة أمن الوطن وأمان مواطنيه متمنيا لهم النجاح والتوفيق والسداد في أداء واجباتهم المناطة بهم وأن يكونوا دائما عند حسن الظن بهم.

من جانبهم اعرب الضباط المرقون وفقا للبيان عن شكرهم وامتنانهم على الثقة الغالية من القيادة السياسية العليا للبلاد سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن بهم مجددين الولاء والعهد في أداء واجباتهم تجاه الوطن.

وأعربوا عن شكرهم للوزير الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على دعمهما ورعايتهما لمنتسبي وزارة الداخلية على مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم وتشرفهم بتقلد رتبهم الجديدة.