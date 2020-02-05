«هيئة الغذاء»: لا توصيات دولية بحظر استيراد المنتجات الغذائية من الصين

قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية إنه لم تصدر أي توصيات من قبل منظمة الصحة العالمية لاتخاذ أي اجراء بحظر استيراد المنتجات الغذائية من الصين “كما لم تقم أي دولة في العالم بحظر استيراد الأغذية من الصين حتى الآن”.

وأوضحت نائب المدير العام للشؤون الفنية ورئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة الدكتورة ريم الفليج لوكالة الأنباء الكويتية أنه بناء على التقارير العلمية الخاصة بالوضع الصحي والصادرة عن المنظمات الرسمية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية «WHO» فإن الفيروسات التنفسية مثل فيروس كورونا لا ينتقل عبر الأغذية.

وأكدت الفليج أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تتابع مع الشبكة الدولية لسلطات سلامة الأغذية «انفوسان» وذلك لمعرفة آخر المستجدات الخاصة بسلامة الأغذية.

وذكرت أن الهيئة تتابع من خلال نظام الإنذار الخليجي مستجدات الوضع الخاص بفيروس كورونا المستجد وذلك بهدف اتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشأن عندما تدعو الحاجة لذلك.

وشددت على ضرورة التزام المستهلكين بالاشتراطات الصحية والنظافة عند تداول واستهلاك الطعام والتأكد من نضج اللحوم قبل استهلاكها.

وأسست الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بموجب القانون «112/2013» وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة بالغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية بتعزيز التغذية بالمجتمع بهدف الحد من انتشار الامراض غير المعدية.