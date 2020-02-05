بلدية الجهراء: رفع 430 درباً من النفايات المخلوطة والسكراب والمخلفات المنزلية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق استهدفت منطقة العبدلي لإبراز الجانب الجمالي من خلال رفع مستوى النظافة بالمنطقة والتصدي لكافة التجاوزات بتلك المناطق.

وفي هذا السياق، أكد مراقب النظافة العامة بفرع بلدية المحافظة مشعل الديحاني على مواصلة الجولات لتنظيف مختلف الشوارع والميادين العامة بالمحافظة للحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للمحافظة، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة.

وأشار الديحاني إلى أن الجولة أسفرت عن رفع 192 درباً بواقع 3648 متر من النفايات المخلوطة، ورفع 110 دروب من السكراب والأثاث فضلا عن رفع 128 درب بواقع 2304 متر من دروب المكابس والمخلفات المنزلية.