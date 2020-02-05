محافظ الأحمدي: ضرورة إضافة الوحدة الوطنية إلى خطط وأنشطة مؤسسات الدولة المختلفة

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أهمية إيلاء الوحدة الوطنية جل الاهتمام والتركيز في مختلف مناشط المجتمع انطلاقا من كونها ركيزة اساسية لقوة البلدان وتحقيق استقرارها وتقدمها وتنميتها وتطورها مثمنا الجهود المبذولة في هذا الاتجاه على الصعيدين الرسمي والأهلي وعبر مؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت.

جاء ذلك لدى استقبال المحافظ وفد فريق عمل تعزيز الوحدة الوطنية المنبثق عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي ضم رئيس الفريق الدكتور عبدالله مطير الشريكة ونائبه راكان خالد بن حثلين وأعضاء الفريق نبيل الحافظ ود. عبدالكريم سليم وكوثر الجوعان، حيث ثمن المحافظ مبادرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتشكيل هذا الفريق المتميز الذي يلبي حاجة فعلية قائمة ويعد استحقاقا مهما، معربا عن التطلع لأن تكون الوحدة الوطنية مفردة في مختلف خطط وأنشطة مؤسسات الدولة المختلفة منوها إلى أن محافظة الأحمدي ومنذ سنوات تولي اهتماما بالوحدة الوطنية وترسيخها من خلال برامجها المختلفة والتركيز على العمل بروح الفريق الواحد دون تمييز.

من جانبه، ثمن الدكتور عبدالله الشريكة حرص محافظ الأحمدي على نشر ثقافة الوحدة الوطنية والتعايش السلمي ومعالجة كل ما يخدش هذا الأصل الأصيل في المجتمع، معربا عن سعادته بما تقوم به المحافظة من أنشطة وفعاليات مجتمعية تصب في الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي، من خلال التعاون مع كافة مكونات المجتمع سواء الجهات الرسمية أو الأهلية المختلفة.

وأشاد الشريكة باحتفالات محافظة الأحمدي بالأعياد الوطنية، مثمنا جهود القائمين على الاحتفالات لإبراز الصورة الحسنة لدولة الكويت، من خلال استقبال الأشقاء القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي عبر منفذ النويصيب وكرم الضيافة المعتاد من المحافظة.

وأوضح الشريكة أن هذه الجهود تترجم ماقاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد أن “الكويت لمن أحبها”، مهيبا بوسائل الإعلام إبراز تلك الجهود، خاصة الأنشطة التوعوية التي تنظمها بالتعاون مع المدارس والجمعيات التعاونية والدواوين مما يعزز الأمن المجتمعي.