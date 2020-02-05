3.5 مليون دينار مساعدات لمرضي السرطان من «إعانة المرضى» في 2019

شاركت جمعية صندوق إعانة المرضى ممثلة بإدارة التنمية الاجتماعية في بوث صحي بفعالية اليوم العالمي للسرطان التي أقامها مركز الكويت لمكافحة السرطان صباح الثلاثاء في حديقة مركز فيصل سلطان بن عيسى الإشعاعي، حيث كانت المشاركة بهدف تعزيز وتحقيق الشراكات المجتمعية ذات الاختصاص للتوعية بمرض السرطان وقد تم بيان دور صندوق إعانة المرضى في مكافحة السرطان من خلال ما يقدمه من مساعدات لمرضي السرطان التي بلغت في عام 2019 قرابة 3.5 مليون دينار كويتي واستفاد منها قرابة 500 مريض على شكل مساعدات وأدوية ودفع رسوم وأشعة وغيرها من مختلف الخدمات التي بلغ عددها 3500 خدمة.

ومن أهم ما يقوم به الصندوق هو المساهمة في التوعية الصحية بمختلف أشكالها من محاضرات وملتقيات ومعارض صحية لجميع أفراد وشرائح المجتمع.

وعلى هامش هذه الفعالية، ألقى مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د. علي الموسوي كلمته حيث تحدث عن آلية العمل في مركز الكويت لمكافحة السرطان والتوعية بتخصصات المركز وكيفية استقبال المرضى كما تطرق إلى الجهات المتعاونة مع المركز ومنها جمعية صندوق إعانة المرضى تحديدا وأثنى على جهود الصندوق في مساعدة مرضى السرطان وعلى تقديم أفضل خدمة لهم، كما أشاد بالشراكة المجتمعية الفعالة مع الصندوق.

وبعد كلمة د. الموسوي، قام بالمرور مع ضيوفه الكرام على «البوثات» وأجنحة المعرض المشتركة في الفعالية وكان منها بوث جمعية صندوق إعانة المرضى الذي قدم شرحاً وافياً، وفي نهاية زيارته لبوث الصندوق أثنى مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان على جهود الصندوق وأشاد بما يقدمه الصندوق من دعم وشراكة مجتمعية فعالة مع المركز بل مع وزارة الصحة بمختلف أجهزتها وقطاعتها الطبية متمنيا لصندوق إعانة المرضى النجاح والتطوير والاستمرار بهذه الشراكة المجتمعية الفعالة.