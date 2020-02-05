«التقدم العلمي»: هدفنا نشر الوعي الثقافي في المجتمع

اكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين حرص المؤسسة على زيادة الوعي الثقافي وايجاد البيئة المناسبة وتسخير كافة الامكانات لنشر العلوم والمعارف في المجتمع الكويتي.

وقال شهاب الدين في مؤتمر صحفي عقد اليوم للاعلان عن «مهرجان المؤسسة للروبوتات والذكاء الاصطناعي» الذي سيقام ما بين 9 و14 من فبراير الجاري ان أهداف مؤسسة التقدم العلمي الاستراتيجية تواكب التوجه التكنولوجي العالمي المتسارع.

واضاف ان للمؤسسة دور مهم في تغيير النظرة السائدة لعملية التعليم الكلاسيكي المتمثل باستمرار تقديم العلوم التقليدية ونفس التخصصات القديمة.

واوضح ان دور المؤسسة يرتكز ايضا على نشر الوعي العلمي عبر أهم مكونات التطورات الحديثة المتسارعة وهي علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتمكين المجتمع وخصوصا الجيل الشاب من المساهمة في بناء البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة.

وشدد على ضرورة ادخال التخصصات الجديدة لمناهج التعليم في دولة الكويت سواء على المستوى الأساسي أو الجامعي اضافة الى استحداث مناهج متطورة ترتكز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة وحث متخذي القرار على تبني الدراسات الحديثة التي تطرح تخصصات تكنولوجية غير مسبوقة.

ويعد المهرجان الأول من نوعه على مستوى البلاد ويهدف الى تعزيز الثقافة العلمية لدى جميع شرائح المجتمع وتطوير مهاراتهم.