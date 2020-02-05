وقعت وكالة الانباء الكويتية اليوم الأربعاء اتفاقية مع وكالة الانباء الجيبوتية لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الاعلامية والصحفية التي تخدم دولة الكويت وجمهورية جيبوتي الشقيقة.

وتشمل اتفاقية التعاون التي وقعها رئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج الابراهيم الصباح مع نظيره الجيبوتي ناصر فهمي عبدالله تبادل المعلومات والأفكار والاخبار والتحقيقات الصحفية والصور.

كما تشمل الاتفاقية الثنائية تبادل الزيارات بين المسؤولين وتنسيق المواقف بين الوكالتين في المحافل الاقليمية والدولية إضافة الى تسهيل مهمة التغطية الصحفية في البلدين الشقيقين.

وأعرب الشيخ مبارك الدعيج عقب توقيع الاتفاقية عن سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بأنها إضافة مهمة لوكالة الانباء الكويتية التي تسعى دوما الى تعزيز تواجدها الاعلامي في القارة الافريقية وخاصة الدول الشقيقة بها.

واكد حرص على دعم سياسة الانفتاح التي تنتهجها الكويت وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بما يحقق مصالح الكويت وابنائها معربا عن سعادته بزيارة الوفد الجيبوتي في بلده الثاني الكويت.

من جانبه اكد مدير وكالة الانباء الجيبوتية ناصر فهمي عبدالله ل عقب توقيع الاتفاقية ان هذه الاتفاقية الثنائية ستعزز من العمل الصحفي بين الوكالتين في تغطية الاحداث والفعاليات المختلفة إضافة الى تبادل المعلومات والأفكار والتجارب الإعلامية.

وأعرب عبدالله عن امله في استقبال ممثلين عن وكالة الانباء الكويتية في جيبوتي للاطلاع على تجربة الوكالة الجيبوتية وأسلوب عملها في تغطياتها الإعلامية والصحفية وطريقة تناولها للاحداث المختلفة.

وبدوره اعتبر مدير الاتصالات والاعلام بوزارة الاتصالات الجيبوتية إبراهيم ميير ان وزراته تعطي “أهمية كبرى” لهذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين لإتاحة المجال لوكالة الانباء الجيبوتية للاستفادة من خبرات وتجارب الطويلة.

واكد ميير ان هذه الاتفاقية سيكون لها اثر كبير على جميع الوسائل الإعلامية في جيبوتي التي تستقي معلوماتها من وكالة الانباء سواء المرئي منها والمقروء في تطوير أسلوب ادائها بمجال الموارد البشرية ورفع مستوى المحتوى الصحفي التي تقدمه تلك الوسائل.

وحضر توقيع الاتفاقية الوفد الإعلامي الجيبوتي والذي يضم مدير الاتصالات والاعلام بوزارة الاتصالات إبراهيم ميير ومدير وكالة الانباء الجيبوتية ناصر فهمي عبدالله وسفير جيبوتي لدى البلاد محمد علي مؤمن ونائب رئيس البعثة الجيبوتية فارح عبدالرحمن علمي ومدير صحيفة القرن الجيبوتية الناطقة بالعربية ياسين بوح عبدالله ونائب المدير العام لقطاع الإدارية والاتصالات في عبدالحميد ملك ومدير التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح.