“الجمارك” تفعل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية

اعلنت الادارة العامة للجمارك تفعيل مشروع المراقبة الاشعاعية للمنافذ الجمركية في منفذ النويصيب عن طريق تدشين بوابتين جديدين للكشف عن المواد الاشعاعية والنووية.

وقالت الجمارك في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان المشروع يمكن المنافذ الجمركية من حظر تسريب هذه المواد الخطرة والاكتشاف المبكر لأي خطر اشعاعي والتأكد من خلو البضائع الواردة من تلك المكونات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة وكلا حسب الادوار انطلاقا من كونه مشروعا وطنيا.

واضافت ان هذا التفعيل يأتي بعد منح عدد من المسؤولين في المنفذ دورات تدريبية على ان تستكمل تلك الدورات خلال الايام المقبلة للمفتشين ومشرفي الامن والسلامة في منفذي النويصيب والسالمي.